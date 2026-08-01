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01 августа 2026 в 16:25

В Испании раскрыли актуальную ситуацию с мигрантами в Сеуте

EP: никто из проникших в Сеуту мигрантов не достиг Испании

Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Ни один из нелегальных мигрантов, пересекших границу из Марокко в испанский анклав Сеута, не смог добраться до материковой Испании, сообщает Europa Press со ссылкой на официальных представителей правительства страны. Источники подтвердили, что целостность Шенгенского пространства сохраняется, поскольку на въезде действует двухступенчатый контроль.

Никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать, — заявил источник.

Сначала документы проверяют на марокканской границе, а затем повторно — уже на континентальной части королевства. Кроме того, в правительстве подчеркнули, что незаконное проникновение в Сеуту не дает права на пребывание в Испании, на въезд на материк или на свободное перемещение по странам Евросоюза.

Ранее власти Испании сообщили, что начали устанавливать новые заграждения у пирса в Сеуте из-за резкого наплыва мигрантов из Марокко, численность которых превысила 60 тыс. человек. Барьер представляет собой надувную конструкцию длиной 500 метров, высотой от 30 до 70 см и с подводной частью глубиной до одного метра. При этом в заграждении предусмотрен проход для катеров Гражданской гвардии.

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