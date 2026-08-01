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01 августа 2026 в 17:02

Стала известна судьба пропавшего в горах Северной Осетии туриста

В горах Северной Осетии обнаружили тело пропавшего туриста из Воронежа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В горах Северной Осетии обнаружено тело туриста из Воронежа, пропавшего без вести пять дней назад, сообщил региональный главк МЧС России в МАКСе. К поисковым работам привлекли более 20 человек личного состава.

Специалисты Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело пропавшего 43-летнего туриста в районе скалы «Бараньи лбы» при выходе на плато Мидаграбинского ледника, — заявили спасатели.

По данным ведомства, 27 июля один из участников незарегистрированной туристической группы при спуске по маршруту от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов отделился от коллектива и ушел вперед. Когда остальные члены группы добрались до водопадов, мужчины они уже не нашли, после чего обратились за помощью к спасателям.

Ранее представители команды Elite Exped сообщили, что непальский альпинист-рекордсмен Нирмал Пурджа погиб из-за схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане. Вместе с ним погибли его напарники и гиды Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа. За несколько дней до трагедии, 27 июля, альпинист сообщил, что изначально не планировал восхождение на Броуд-Пик.

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