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01 августа 2026 в 17:21

Скандально известного психолога внесли в базу «Миротворца»

Психолога Веронику Степанову внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российский психолог и блогер Вероника Степанова, известная своим экспрессивным стилем подачи материала, оказалась в базе украинского ресурса «Миротворец». Ее персональные данные оказались на сайте в субботу, 1 августа. «Миротворец» обвиняет ее в поддержке России.

На YouTube-канал Степановой подписаны более 3,1 млн человек. Она является одной из самых известных русскоязычных авторов в своей тематике.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, размещает персональные данные людей, которые, по мнению авторов ресурса, вызвали их негативную реакцию. В базу попадают журналисты, артисты, спортсмены и политики, а также другие лица, связанные с посещением Крыма, Донбасса или иными действиями. Также на «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Миротворец» до сих пор ни разу не становился предметом серьезного обсуждения у западных правозащитных структур. Дипломат подчеркнула, что данный экстремистский портал продолжает работать абсолютно открыто и без какого-либо осуждения со стороны стран Запада.

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