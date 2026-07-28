Украинский черный список пополнился семью фамилиями актеров Еще семь российских актеров внесли в базу «Миротворца» за съемки в «Центурии»

Семь российских актеров пополнили список украинского ресурса «Миротворец», следует из базы данных скандального сайта. Всех их объединяют между собой съемки в многосерийном шпионском детективе «Центурия», действия которого разворачиваются в Мариуполе, а главным героем выступает капитан ФСБ.

На этот раз в черный список внесли актеров Бориса Вернигорова, Екатерину Белову, Майю Вознесенскую, Матвея Семенова, Ирину Демидкину, Анну Корепину и Ивана Игнатенко. Основанием для включения стали обвинения в якобы военной пропаганде, разжигании межнациональной вражды, нарушении украинской границы и посягательстве на суверенитет страны.

Ранее актеры Артем Федотов, Егор Борисов, Павел Давыдов и Алена Ильина также были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Поводом, как и сейчас, стало их участие в съемках сериала «Центурия».

До этого в базу «Миротворца» внесли семь актеров, принимавших участие в съемках российского сериала «Резервисты». В список вошли Анна Якубовская, Дмитрий Штепа, Артем Чумачок, Никита Олендарь, Севастьян Мельничук, Николай Смолей и Ярослав Симкович.