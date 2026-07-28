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28 июля 2026 в 18:52

Владимирского педагога заподозрили в развратных действиях с детьми

Педагога задержали по делу о развратных действиях с детьми под Владимиром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Во Владимирской области задержали педагога в рамках дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Потерпевшими могли стать мальчики — учащиеся 5–7-х классов.

По информации журналистов, подозреваемый преподавал информатику, ОБЖ и труд. Также он руководил телестудией, волейбольной секцией и волонтерским отрядом. Кроме того, мужчина организовывал походы и поездки с подростками.

В издании сообщили, что педагог мог использовать внеклассные занятия и поездки для уединения с детьми. По информации журналистов, мужчина якобы обсуждал в переписках со школьниками темы сексуального характера.

Ранее суд во Владикавказе приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы по делу о насилии в отношении несовершеннолетних. Мужчина обвинялся по ч. 5 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних лиц».

До этого сообщалось, что на Камчатке 12-летняя школьница в течение нескольких лет подвергалась домогательствам и психологическому насилию со стороны собственной бабушки. Пожилая женщина регулярно показывала малолетней внучке порнографические материалы.

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