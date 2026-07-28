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28 июля 2026 в 19:23

Банда подростков занимается сексом в подъездах Мурино и угрожает инвалиду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Банда подростков терроризирует жителей домов в Мурино, сообщает 78.ru. По словам местной жительницы, неформалы собираются во дворе группами до 40 человек: пьют водку, употребляют запрещенные вещества, занимаются сексом в подъездах и запугивают местных жителей, стуча им в окна.

Собеседница рассказала, что молодые люди не дают покоя и ее семье. Сначала нарушители попросили денег у ее супруга с инвалидностью, а после отказа заявили, что хотят устроить вписку в их квартире. Когда супруг перестал с ними общаться, компания начала снимать пару на видео и провоцировать.

Ранее подростки толпой избили школьника в центре Волгограда. Во дворе дома на 15-летнего юношу напали молодые люди, которые назвали себя «старшими с Тракторного» и «членами группировки Косого». Мать мальчика рассказала, что у ее сына произошло недопонимание с одной из девочек в его компании. Школьница обиделась и позвала разобраться в ситуации ребят из другой компании.

До этого в центре Перми банда подростков, вооруженных цепью и металлическим прутом, напала на двух мужчин и жестоко их избила. Пострадавший рассказал, что они с другом разговаривали и никого не трогали, когда на них напали.

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Банда подростков занимается сексом в подъездах Мурино и угрожает инвалиду
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