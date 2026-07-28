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28 июля 2026 в 19:37

Apple побила рекорд стоимости и свергла Nvidia

Капитализация Apple впервые превысила $5 трлн на биржевых торгах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американская корпорация Apple стала второй в истории компанией, чья рыночная капитализация преодолела отметку в $5 трлн (393 трлн рублей), сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные биржи Nasdaq. Рост котировок производителя гаджетов позволил ему обойти Nvidia, которая ранее удерживала лидерство на рынке.

В начале торговой сессии 28 июля стоимость акций технологического гиганта достигла $342,89 (27 тыс. рублей), что и обеспечило достижение исторического рубежа. Хотя позже котировки скорректировались и оценка компании составила около $4,94 трлн (388,78 трлн рублей), Apple сохранила статус самой дорогой фирмы в индексе S&P 500.

Смена лидера произошла на фоне почти пятипроцентного падения акций Nvidia, которое стало частью недавней волны распродаж в секторе полупроводников. Инвесторов насторожили сообщения о переговорах чипмейкера по предоставлению $250 млрд (19,5 трлн рублей) на развитие инфраструктуры OpenAI, что вызвало опасения по поводу чрезмерных капиталовложений и цикличных сделок.

В отличие от конкурента, бумаги Apple демонстрируют уверенный рост, прибавив около 24% с начала 2026 года. Аналитики отмечают, что компания выигрывает от ротации капитала инвесторов, которые ищут более стабильные потребительские активы на фоне общей нервозности вокруг сектора искусственного интеллекта.

Помимо Apple и Nvidia, в пятерку лидеров по рыночной стоимости также входят корпорации Alphabet, Microsoft и Amazon. Стоит отметить, что в середине июля американский производитель техники уже ненадолго занимал первую строчку, однако удерживал лидерство менее суток.

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