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28 июля 2026 в 01:45

Apple вернула себе звание самой дорогой компании мира

Apple вновь стала крупнейшей компанией мира по капитализации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американская компания Apple вновь стала самой дорогой компанией мира по рыночной капитализации, опередив Nvidia, следует из данных торгов. Смена лидера произошла на фоне роста стоимости акций Apple и снижения котировок Nvidia.

По состоянию на 23:32 мск акции Apple подорожали на 1,17% и достигли $336,91 за бумагу. В то же время акции Nvidia потеряли 4,99%, опустившись до $196,51 (около 15,3 тыс. рублей), что позволило Apple увеличить капитализацию до $4,95 трлн против $4,76 трлн у конкурента.

В пятерку крупнейших компаний мира также вошли Alphabet, Microsoft и Amazon. Ранее, 17 июля, Apple уже ненадолго выходила на первое место по капитализации, однако тогда лидерство компании продержалось менее суток.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что игнорирование предупреждений ФАС корпорацией Apple не повлечет за собой никаких ограничений для функционирования iPhone в России. Он подчеркнул, что антимонопольная служба может лишь оштрафовать американскую компанию на крупную сумму.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что власти России не собираются принудительно блокировать работу iPhone в стране. По его словам, такие меры неэффективны и противоречат политике правительства.

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