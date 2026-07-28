Apple вернула себе звание самой дорогой компании мира

Американская компания Apple вновь стала самой дорогой компанией мира по рыночной капитализации, опередив Nvidia, следует из данных торгов. Смена лидера произошла на фоне роста стоимости акций Apple и снижения котировок Nvidia.
По состоянию на 23:32 мск акции Apple подорожали на 1,17% и достигли $336,91 за бумагу. В то же время акции Nvidia потеряли 4,99%, опустившись до $196,51 (около 15,3 тыс. рублей), что позволило Apple увеличить капитализацию до $4,95 трлн против $4,76 трлн у конкурента.
В пятерку крупнейших компаний мира также вошли Alphabet, Microsoft и Amazon. Ранее, 17 июля, Apple уже ненадолго выходила на первое место по капитализации, однако тогда лидерство компании продержалось менее суток.
Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что игнорирование предупреждений ФАС корпорацией Apple не повлечет за собой никаких ограничений для функционирования iPhone в России. Он подчеркнул, что антимонопольная служба может лишь оштрафовать американскую компанию на крупную сумму.
До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что власти России не собираются принудительно блокировать работу iPhone в стране. По его словам, такие меры неэффективны и противоречат политике правительства.