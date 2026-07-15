В Госдуме ответили, превратятся ли iPhone россиян в кирпичи

Власти России не планируют принудительно блокировать работу смартфонов iPhone на территории страны, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, подобные меры являются контрпродуктивными и не соответствуют курсу правительства, которое предпочитает действовать в рамках правового поля.

Со стороны России блокировки iPhone точно не будет. Наше правительство не делает резких движений. Как много раз говорилось, власти страны принимают исчерпывающие меры. В случае нарушения законодательства, все идет через штрафные мероприятия. И, как следствие, они накапливаются в виде решений судов о взыскании. Если компания [Apple] решит легально вернуться на российский рынок, она будет вынуждена оплатить все штрафы, которые ей предъявлены за эти годы. Я думаю, у правительства нет намерений по блокировке iPhone, это абсолютно контрпродуктивно, — сказал Свинцов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение американской корпорации Apple из-за дискриминации российских поисковых систем. В случае невыполнения, орган может инициировать разбирательство, которое потенциально повлечет за собой штраф до 4 млрд рублей.