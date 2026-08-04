Стало известно, что снижает детскую тревогу на игровой площадке во дворе Девелопер Щекин: зелень и спокойные цвета снижают тревогу на детской площадке

Обилие зелени и использование спокойных природных оттенков в оформлении пространства помогают снизить уровень тревоги у детей на игровой площадке во дворе, заявил NEWS.ru сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин. По его словам, такие визуальные решения позволяют уменьшить перегрузку нервной системы и восстановить внимание ребенка в условиях городской среды.

Группа Родина совместно с НИУ ВШЭ провела исследование с помощью искусственного интеллекта и проанализировала, как архитектура и дизайн среды влияют на самочувствие, внимание и поведение детей. Один из ключевых выводов: если зоны выстроены вдоль понятных маршрутов, например пешеходного бульвара, это помогает несовершеннолетним быстрее читать среду. Так ребенок увереннее перемещается в пространстве и испытывает меньше тревоги. Спокойные, природные цвета и тактильные материалы помогают снизить уровень перегрузки у детей. Такая среда дает возможность восстановиться и успокаивает возбужденное большим потоком информации внимание ребят. Природные элементы — деревья, обилие зелени — улучшают их эмоциональное состояние, — сказал Щекин.

Он подчеркнул, что безопасность остается отдельным приоритетом. По его словам, родители ощущают эмоциональное спокойствие и отсутствие тревоги, когда рядом с детской площадкой не проходит автомагистралей.

Отдельное внимание в исследовании детских площадок было уделено вопросам безопасности. На основе анализа больших данных эксперты выявили четкую связь: если родители чувствуют тревогу, например, из-за близости проезжей части, дети автоматически получают меньше свободы в игре. Даже самая красивая площадка не работает, если расположена неудачно. Поэтому принципиально важно проектировать дворы без машин, с понятной логикой движения и защищенными детскими зонами, — заключил Щекин.

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