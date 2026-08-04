Психолог объяснила, как селлерам пережить кризис и восстановить бизнес

Продавцам, чьи товары были уничтожены пожарами на складах, не рекомендуется принимать спонтанные решения, заявила NEWS.ru клинический психолог, семейный психотерапевт Татьяна Быстрова. По ее словам, в периоды упадка важно поддерживать связь с близкими и уделять внимание своему благополучию.

Пожары на складах Wildberries уничтожили товары сотен предпринимателей. Для многих это стало не просто финансовой потерей, а крушением планов и привычной картины мира. Первая реакция после потрясения — шок, оцепенение и ощущение нереальности происходящего. Это естественная реакция психики на сильный стресс. В этот период лучше не принимать важных решений и не искать виноватых — мозгу нужно время, чтобы осознать масштаб трагедии, — поделилась Быстрова.

Она подчеркнула, что с течением времени из-за рухнувших планов возникает ощущение несправедливости, гнев и стремление найти виновного. По словам психолога, эти эмоции естественны, но если надолго застрять в них, они начинают подрывать изнутри.

Признайте свою злость, но постепенно переводите внимание с вопроса «Почему это случилось?» на «Что я могу сделать сейчас?» Самая опасная ловушка — отождествить крах бизнеса со своей несостоятельностью. Но убытки не отменяют ваших навыков, опыта и связей. Пострадало дело, а не ваша личность. Вернуть опору помогают забота о себе, поддержка близких, общение с другими пострадавшими и планирование первых шагов. Это постепенно возвращает чувство контроля, — резюмировала Быстрова.

Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что десятки тысяч предпринимателей из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая понесли миллиардные убытки из-за атак ВСУ на инфраструктуру компании. По ее словам, эти действия направлены против населения разных стран, а не только граждан России.