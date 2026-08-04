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04 августа 2026 в 18:06

Экс-нардеп ответил, почему НАТО нет смысла принимать в состав Украину

Экс-нардеп Олейник: Украина полностью подчиняется НАТО без формального членства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина уже полностью подчинена Североатлантическому альянсу в политическом и военном плане, поэтому формальное вступление в НАТО теряет всякий смысл, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, заявление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, что страна никогда не станет членом блока, фактически отражает сложившуюся реальность.

Слова Залужного, что Киев никогда не вступит в НАТО, противоречат Конституции Украины. Там четко прописан путь в Евросоюз и Альянс. Залужный все-таки госслужащий, причем дипломатического уровня, который должен быть наказан за свои высказывания Владимиром Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru). Но на это заявление нет никакой реакции. Зачем Украине вступать в НАТО, когда Альянс уже вступил в Украину? Киев полностью подчинен в политическом и военном плане. Во всех штабах сидят натовские представители. Альянс рассматривает ВСУ как частную военную компанию, которая выполняет заказ, — сказал Олейник.

Ранее Залужный заявил, что Украина не вступит в НАТО. По его словам, он на протяжении многих лет занимался вопросами внедрения стандартов Альянса в Вооруженных силах Украины. Однако, отметил экс-главком ВСУ, обещания о скором вступлении страны в объединение так и не были реализованы.

Мир
Украина
НАТО
Валерий Залужный
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
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