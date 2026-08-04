«Уже не светит»: политолог оценил шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО Политолог Безпалько: Украину не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО

Постсоветская Украина сделала курс на вступление в Евросоюз и НАТО фактически смыслом своего существования, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог, член Совета по делам национальностей при президенте России Богдан Безпалько. Однако, уверен он, ни в одно, ни в другое объединение ее не возьмут.

НАТО Украине уже не светит. Но пока есть надежда на вступление в Евросоюз — по крайней мере, украинцев в этом уверяют. Логика пропаганды простая: «Нас не берут в ЕС, потому что русские бомбят. Как только мы победим, сразу возьмут. Поэтому надо воевать». Другой вопрос, что с ЕС будет так же, как с НАТО, — пояснил Безпалько.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время общего посольского совещания в Киеве заявил, что республика не вступит в НАТО. По его словам, все дело в темпах развития украинских войск: они не соответствуют «доктринам Второй мировой войны», которыми до сих пор руководствуется Альянс. По мнению Залужного, блоку потребуется много лет, чтобы достичь состояния, при котором его армии смогут составить конкуренцию ВС РФ.