Экс-депутат Рады объяснил, почему Украину никогда не примут в НАТО

Экс-депутат Рады объяснил, почему Украину никогда не примут в НАТО Экс-депутат Рады Олейник: НАТО нет смысла принимать Украину в свои ряды

Украина никогда не станет членом НАТО, выразил уверенность в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Альянсу просто нет смысла принимать страну в свои ряды.

Украину никогда не примут в НАТО, потому что в этом нет смысла. Украина и так за Североатлантический альянс воюет, но НАТО при этом не несет за нее ни малейшей ответственности. Очень удобно, — сказал политик.

При этом он добавил, что слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о невозможности вступления страны в Альянс противоречат Конституции Украины. За эти высказывания президент страны Владимир Зеленский должен был отправить действующего посла Украины в Лондоне в отставку, считает Олейник.

Бывший главком опровергает одно из положений Конституции страны! Однако Зеленский смолчал, — подчеркнул собеседник.

Ранее Залужный заявил, что Украина не вступит в НАТО, потому что доктрины Альянса не соответствуют темпам развития ВСУ. Такое мнение он высказал во время общего совещания украинских послов в Киеве.