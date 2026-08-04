Любителей арбузов предупредили о потери мышечной ткани и кальция

Арбузная диета чревата потерей мышечной ткани и жизнеугрожающими состояниями, при которых организм теряет кальций, натрий и магний, заявила врач-гастроэнтеролог Ольга Горячева на пресс-конференции, посвященной старту сезона бахчевых. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при таком питании возникает дефицит белка и повышается уровень сахара в крови.

У арбуза высокий гликемический индекс. <...> Это первое. Второе — это история о том, что на арбузной диете мы «проседаем» по белкам. Белок не поступает — снижается мышечная ткань. <…> Есть выраженный мочегонный эффект у арбуза. С мочой мы теряем кальций, натрий, магний, а это жизнеугрожающе, особенно у людей, у которых есть патологии почек, мочекаменная болезнь. Если мы говорим про ЖКТ, то это метеоризм, это диарея, это повышение болевого синдрома, это нарушение микробиоценоза, развивается дисбактериоз, нарушается всасывание, — пояснила врач.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что за раз можно съедать около 200-300 граммов кабачков, но при отсутствии противопоказаний. По словам медика, в овощи содержится клетчатка, которая выполняет легкий «пилинг» слизистых и служит питанием для полезных бактерий, защищающих от вредного воздействия окружающей среды.