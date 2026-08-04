Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 17:18

Любителей арбузов предупредили о потери мышечной ткани и кальция

Врач Горячева: при арбузной диете организм теряет кальций и недополучает белок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Арбузная диета чревата потерей мышечной ткани и жизнеугрожающими состояниями, при которых организм теряет кальций, натрий и магний, заявила врач-гастроэнтеролог Ольга Горячева на пресс-конференции, посвященной старту сезона бахчевых. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при таком питании возникает дефицит белка и повышается уровень сахара в крови.

У арбуза высокий гликемический индекс. <...> Это первое. Второе — это история о том, что на арбузной диете мы «проседаем» по белкам. Белок не поступает — снижается мышечная ткань. <…> Есть выраженный мочегонный эффект у арбуза. С мочой мы теряем кальций, натрий, магний, а это жизнеугрожающе, особенно у людей, у которых есть патологии почек, мочекаменная болезнь. Если мы говорим про ЖКТ, то это метеоризм, это диарея, это повышение болевого синдрома, это нарушение микробиоценоза, развивается дисбактериоз, нарушается всасывание, — пояснила врач.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что за раз можно съедать около 200-300 граммов кабачков, но при отсутствии противопоказаний. По словам медика, в овощи содержится клетчатка, которая выполняет легкий «пилинг» слизистых и служит питанием для полезных бактерий, защищающих от вредного воздействия окружающей среды.

Общество
арбузы
диеты
кальций
белок
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми вспыхнул пожар на заводе масел
Посол на Кубе рассказал о ситуации с российскими туристами на острове
Раскрыто, кого Пересильд благодарит за Дмитриенко
Ученый раскрыл, как Эль-Ниньо влияет на Россию
Раскрыты подробности телефонного разговора Путина с президентом Бразилии
В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с президентом Бразилии
Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине
Пять спасателей пострадали от удара ВСУ, пока тушили огонь
Звездный стилист предрек возвращение забытого модного тренда
«Не пытаются стереть историю»: американец о переезде в Россию
На Украине раскрыли потери агросектора от блокировки портов Большой Одессы
Военный без ноги устроил драку на улице Днепра
Сбежали от «даров антихриста»: многодетную семью искали в Подмосковье
Раскрыто состояние четырех пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке
В МАГАТЭ заявили о ЧП на Запорожской АЭС
Путин ввел ограничения для скрывающихся от наказания граждан
Психолог объяснила, как селлерам пережить кризис и восстановить бизнес
«Начнется бунт»: экономист объяснил, почему ЕС не примет Украину
Россия нанесла сокрушительный удар по четырем сухогрузам ВСУ
ВСУ остались без оружия и склада беспилотников после ударов ВС России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.