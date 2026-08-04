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04 августа 2026 в 18:01

Путин расширил список статей для выдворения мигрантов из России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список правонарушений, за которые иностранные граждане и лица без гражданства могут быть выдворены из страны. Количество таких статей КоАП РФ увеличилось с 22 до 45, документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

В их число вошли правонарушения, связанные с дискриминацией по национальному, религиозному или другим признакам. Ранее за такие проступки иностранцы могли получить штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

Новые правила коснулись широкого спектра действий, начиная с нарушения правил митингов и мелкого хулиганства, заканчивая такими статьями как дискредитация армии, призывы к экономическим санкциям, использование запрещенной символики и разжигание ненависти. Кроме того, выдворение из страны станет обязательным в случае нарушения режима охраны госграницы.

Ранее Путин утвердил закон, требующий от иностранных работников обеспечивать себя и своих иждивенцев на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если иностранец работает в нескольких субъектах РФ, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение еще одного закона, связанного с миграционной политикой. По нему в стране не смогут проживать иностранцы с непогашенной или неснятой судимостью.

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