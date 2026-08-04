«Петух на BMW»: жена педофила избила детдомовца, снимавшегося в порно

В Санкт-Петербурге группа людей напала на выпускника детского дома Якова Яблочника. Одной из нападавших оказалась жена экс-сотрудника ФСИН, который отбывает срок за педофилию. NEWS.ru рассказывает о подробностях инцидента.

Ответил на оскорбления

Петербуржец Яков Яблочник сообщил журналистам, что на него напали соседи возле подъезда дома на улице Корнея Чуковского. Инцидент произошел 1 августа, примерно в четыре часа утра.

В комментарии Telegram-каналу «Mash на Мойке» пострадавший уточнил, что вернулся домой ранним утром на корпоративном такси марки BMW. У подъезда его с криками встретила пьяная компания: две женщины и двое мужчин. Они сопроводили его появление восклицаниями: «Петух на BMW приехал». В ответ парень тоже перешел на оскорбления — и все переросло в драку.

В ходе потасовки Якову сломали передний зуб, разбили нос и оставили многочисленные гематомы и ссадины. Кроме того, у пострадавшего разбит мобильный телефон. Мужчина предполагает, что обидчики могли украсть его наушники, а также у него пропало 17 тысяч рублей.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Жена педофила

Отдельно Яблочник акцентирует внимание на том, что одной из зачинщиц драки была жена бывшего сотрудника УФСИН, который сейчас отбывает наказание за педофилию.

По словам Якова, мужчина отбывает срок за то, что насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Когда девушке исполнилось 19 лет, она покончила с собой.

Яков считает, что мотивом нападения стал похожий эпизод его биографии. В детстве он, будучи воспитанником детского дома, подвергался сексуальному насилию. Об этом знали все его соседи.

Восемь уголовных дел

Яков впервые рассказал об этом публично спустя 12 лет после первого случая насилия. Мужчина был не единственным пострадавшим. Тогда СК возбудил восемь уголовных дел.

Осуждены пять человек из руководства детского дома. Однако двое мужчин не отбывают наказания из-за истечения срока давности. Один из них отправился на СВО, в отношении него уголовное дело также приостановили.

Без наказания осталась сотрудница детского дома, которая отправила Якова на студию к педофилу, который сначала провел несколько обычных съемок, а затем предложил юноше сниматься в детском порно.

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