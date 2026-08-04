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04 августа 2026 в 19:05

Адвокат ответил, что грозит назвавшему россиянок неполноценными депутату ГД

Жорин: депутату Ильтякову может грозить штраф за слова о неполноценности женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Депутату Государственной думы от Курганской области Александру Ильтякову может грозить штраф за высказывание о «неполноценных» женщинах, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, сначала экспертам предстоит определить, содержит ли фраза негативную и унизительную оценку женщин именно по признаку пола и была ли она направлена на умаление их человеческого достоинства.

Если будет установлено, что публичное высказывание Ильтякова было направлено на унижение достоинства женщин как группы лиц по признаку пола, оно может подпадать под статью 20.3.1 КоАП РФ. Для граждан она предусматривает штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов либо административный арест до 15 суток. Теоретически может обсуждаться и статья 5.61 КоАП РФ об оскорблении. Для публичного оскорбления должностным лицом предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Отдельная повышенная ответственность установлена и для лица, замещающего государственную должность, если оскорбление совершено в связи с осуществлением его полномочий, — сказал Жорин.

Он отметил, что если правоохранительные органы инициируют проверку, ключевое значение будут иметь точное содержание и общий контекст высказывания, а также выводы психолого-лингвистического исследования. По словам адвоката, окончательную юридическую оценку дают уполномоченные органы и суд с учетом формы выступления, его цели, аудитории и всего контекста.

Ранее председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что сожительство мужчины и женщины без официальной регистрации отношений является греховным деянием с точки зрения христианской морали. По его словам, подобная форма совместной жизни противоречит божественным заповедям.

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