Суды смогут лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций Путин подписал указ о лишении уехавших инвесторов права на обратный выкуп

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит судебный порядок лишения иностранных инвесторов права на обратный выкуп активов, сообщили на сайте главы государства. Эта мера касается тех зарубежных бизнесменов, кто покинул российский рынок в 2022 году после начала специальной военной операции.

Указом устанавливается судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях, — разъяснили в пресс-службе.

Ранее Путин утвердил законопроект, запрещающий выдачу гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание иностранным гражданам, имеющим судимость. Исключение из этого правила сделано только для несовершеннолетних детей, военнослужащих-контрактников, беженцев и лиц, получивших политическое убежище.