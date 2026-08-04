Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 19:12

Суды смогут лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций

Путин подписал указ о лишении уехавших инвесторов права на обратный выкуп

Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит судебный порядок лишения иностранных инвесторов права на обратный выкуп активов, сообщили на сайте главы государства. Эта мера касается тех зарубежных бизнесменов, кто покинул российский рынок в 2022 году после начала специальной военной операции.

Указом устанавливается судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях, — разъяснили в пресс-службе.

Ранее Путин утвердил законопроект, запрещающий выдачу гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание иностранным гражданам, имеющим судимость. Исключение из этого правила сделано только для несовершеннолетних детей, военнослужащих-контрактников, беженцев и лиц, получивших политическое убежище.

Россия
Власть
Владимир Путин
инвесторы
акции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько дел завели против российских нефтянников
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $79
Контрабанду крупной партии сигарет сорвали на Украине
Названа причина пожара в Перми, где горит дизтопливо
Американцы признали господство России в одной сфере
Лидера ЧВК «Ястреб» хотят посадить на 20 лет
Суды смогут лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций
Расчеты с кредиторами из недружественных стран вывели из спецрежима
Адвокат ответил, что грозит назвавшему россиянок неполноценными депутату ГД
В ООН выступили с обращением после смертельной атаки ВСУ на Геленджик
Бастрыкин заинтересовался сносом советского памятника в Польше
Раскрыты подробности о пожаре на производственном объекте в Перми
Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы
Стало известно о состоянии моряков с атакованного ВСУ турецкого корабля
«Петух на BMW»: жена педофила избила детдомовца, снимавшегося в порно
Политолог назвал главную цель ударов ВС России по энергетике Украины
Компания FESCO изменила планы после атаки морских дронов на судно «Янина»
По делу о гибели туристов в коллекторе вынесли новый приговор
Трех мужчин наказали за похищение подростка
«За мужество и храбрость»: Путин посмертно наградил инженера ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.