Акции «Сегежа Групп» резко подорожали на Московской бирже Акции «Сегежа Групп» подорожали на 27,79% на максимуме торгов

Акции ПАО «Сегежа Групп» на торгах Московской биржи резко выросли в цене, следует из открытых данных. По состоянию на 10:36 бумаги прибавляли 22,35%, достигнув отметки 0,652 рубля за штуку. На максимуме стоимость акций поднималась на 27,79% — до 0,6805 рубля за бумагу.

Из-за высокой волатильности Московская биржа объявила дискретный аукцион по акциям Segezha Group. Торги в таком режиме проходили с 10:30 до 11:00, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Segezha Group является одним из крупнейших российских предприятий в сфере лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Компания была создана в 2014 году и входит в структуру АФК «Система».

Ранее сообщалось, что американская корпорация Apple преодолела отметку в $5 трлн рыночной капитализации, став второй компанией в истории, достигшей такого показателя. Уточняется, что рост стоимости акций производителя гаджетов позволил Apple обойти Nvidia, которая до этого занимала лидирующие позиции по размеру капитализации среди публичных компаний.