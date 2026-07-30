Юрист объяснил, чем обернется перевод денег на счета Дурова Адвокат Рощин: переводы на счета Дурова будут считать финансированием терроризма

Перевод на счета основателя мессенджера Telegram Павла Дурова теперь будет считаться финансированием терроризма, заявил в беседе с РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин. По его словам, петербургскому бизнесмену теперь заблокируют все счета в России.

Перевод ему средств может считаться финансированием терроризма, если будет доказано, что средства предоставляется именно на финансирование террористической деятельности, — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Как уточняется на официальном сайте ведомства, бизнесмен указан в соответствующем списке под номером 6895.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что Дуров в один момент начал противопоставлять себя государству. По его словам, предприниматель создавал хорошие сервисы, а сейчас связался с дурной компанией.

Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности 29 июля, идет процедура его объявления в международный розыск. По информации ФСБ, администрацией Telegram не были удалены многочисленные каналы, чаты и боты мессенджера, которые активно используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России терактов.