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30 июля 2026 в 15:28

Юрист объяснил, чем обернется перевод денег на счета Дурова

Адвокат Рощин: переводы на счета Дурова будут считать финансированием терроризма

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
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Перевод на счета основателя мессенджера Telegram Павла Дурова теперь будет считаться финансированием терроризма, заявил в беседе с РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин. По его словам, петербургскому бизнесмену теперь заблокируют все счета в России.

Перевод ему средств может считаться финансированием терроризма, если будет доказано, что средства предоставляется именно на финансирование террористической деятельности, — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Как уточняется на официальном сайте ведомства, бизнесмен указан в соответствующем списке под номером 6895.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что Дуров в один момент начал противопоставлять себя государству. По его словам, предприниматель создавал хорошие сервисы, а сейчас связался с дурной компанией.

Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности 29 июля, идет процедура его объявления в международный розыск. По информации ФСБ, администрацией Telegram не были удалены многочисленные каналы, чаты и боты мессенджера, которые активно используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России терактов.

Общество
Павел Дуров
Telegram
терроризм
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