Миронов указал на проблему Дурова

Предприниматель и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в один момент начал противопоставлять себя государству, заявил в беседе с РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов. По мнению парламентария, до этого он создавал хорошие сервисы, а сейчас связался с дурной компанией.

Дуров когда-то неплохо начинал, создавал хорошие сервисы. <...> Но потом зачем-то начал противопоставлять себя государству. Проще говоря, стал брать на себя лишнее и решать, что, по его мнению, правильно и безопасно для общества, а что нет, — сказал он.

Миронов добавил, что российские власти уже несколько лет стремятся навести порядок в мессенджере. При этом сам Дуров поступает, как хочет. Депутат отметил лицемерие и цинизм высказываний о том, что Telegram представляет собой лишь инструмент, за который его владелец не должен нести ответственность.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против полной блокировки мессенджера в России. С его слов, предприниматель не причастен к противоправным действиям, которые злоумышленники осуществляют на платформе.