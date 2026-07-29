В Госдуме выступили против остановки работы Telegram в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что нет необходимости прекращать работу Telegram в России из-за обвинений против основателя мессенджера Павла Дурова. По мнению парламентария, предприниматель не причастен к противоправным действиям, которые злоумышленники осуществляют на платформе.

Я не принимаю решения [об остановке работы ресурсов], но как человек я бы очень не хотел, чтобы Telegram был удален. К тому же, при чем здесь Павел Дуров и сама организация? У нас бывают разные жулики в различных компаниях, но их же не запрещают. Поэтому надеюсь, что мессенджер останется, — высказался Милонов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник не исключил, что мессенджер Telegram может быть признан террористическим ресурсом на территории России. По его словам, Дурова неоднократно призывали закрыть чаты, используемые для вербовки россиян.

До этого адвокат Александр Бенхин заявил, что Дуров может начать сотрудничать с ФСБ и избежать наказания в России. По его словам, у основателя Telegram есть правовой щит в виде гражданств Франции и ОАЭ, которые не выдают своих граждан.