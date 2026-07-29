Адвокат ответил, в каком случае Дуров может избежать суда в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может начать сотрудничать с ФСБ и избежать наказания на территории России, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. При этом, по его словам, у предпринимателя есть правовой щит в виде гражданств Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые не выдают своих граждан, а Интерпол блокирует политические запросы.

У Дурова есть серьезный правовой щит в виде нескольких гражданств. Основные, которые мы знаем, — это Франция и Объединенные Арабские Эмираты. Обе страны не выдают граждан по запросу третьих стран. Далее, сам Интерпол на данный момент блокирует запросы, которые связаны с политической подоплекой. Хотя, если Дуров теоретически будет посещать какую-нибудь дружественную нам страну, возникнет реальный шанс выдачи. Предприниматель уже сотрудничал со следствием во Франции и предоставлял доступ, ключи шифрования — все, что просила страна, чтобы с него сняли обвинения. Возможно, сейчас он пойдет по такому же пути в РФ. Не исключаю, что будет возмущенный пресс-релиз с его стороны. Скажет, что ни при чем. Затем он предоставит ФСБ все, что необходимо для поимки реальных злодеев, — сказал Бенхин.

Он добавил, что если Дуров не станет сотрудничать с ФСБ и его депортируют в Россию, то предпринимателя ждет суд. По словам адвоката, основателю мессенджера Telegram может грозить пожизненное лишение свободы.

Если же Дуров не станет сотрудничать и его депортируют, то, конечно, будет суд. Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» — вовлечение, склонение или иное содействие. Данная часть статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до трех лет либо пожизненное лишение свободы, — подытожил Бенхин.

Ранее адвокат Владимир Жеребенков заявил, что Дурова могут заочно арестовать на территории России. По его словам, после этого силовики смогут запустить процедуру экстрадиции.