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29 июля 2026 в 09:20

Стало известно, что будет грозить Дурову на территории России

Адвокат Жеребенков: основателя Telegram Дурова могут заочно арестовать в России

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Основателя Telegram Павла Дурова могут заочно арестовать на территории России, полагает адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, которые приводит ТАСС, после заочного ареста силовики смогут запустить процедуру экстрадиции.

Эта общая процедура, необходимая для экстрадиции человека в РФ. Суд в России заочно арестовывает, после чего российские правоохранительные органы начинают добиваться его экстрадиции к нам, в том числе по линии Интерпола. Вероятнее, Дурова ждет то же самое, — рассказал Жеребенков.

Ранее Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Началась процедура его объявления в международный розыск. Позже стало известно, что Дурова могут приговорить в России к пожизненному лишению свободы, если будет установлена его вина.

Также отмечалось, что обвинение связано с тем, что администрация мессенджера не удаляла каналы и чаты, которые активно используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями. В результате этих действий, как отметили в ФСБ, были многочисленные жертвы, включая женщин и детей.

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