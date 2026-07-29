Дурова обвинили в содействии терроризму ФСБ России: Дурова объявят в международный розыск за содействие терроризму

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, началась процедура его объявления в международный розыск.

Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ, он объявляется в международный розыск, — уточнили в ЦОС.

По данным силовиков, обвинение связано с тем, что администрация мессенджера не удаляла каналы и чаты, которые активно используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для подготовки преступлений на территории РФ. В результате этих действий, как отметили в ФСБ, были многочисленные жертвы, включая женщин и детей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Ясиноватой в ДНР за публичные призывы к насилию в Telegram. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».