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28 июля 2026 в 09:44

Житель ДНР оказался под следствием из-за комментариев в Telegram

ФСБ задержала жителя Ясиноватой за призывы к насилию в Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жителя Ясиноватой в ДНР задержали за публичные призывы к насилию в Telegram, сообщили в управлении ФСБ России по республике. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Пресечена противоправная деятельность жителя Ясиноватой, публично призывающего к осуществлению экстремистской деятельности. Используя мессенджер Telegram, мужчина неоднократно публиковал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, выделенных по признаку национальности, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что двум женщинам, которые проходят фигурантками по делу о подготовке терактов против силовиков в Пятигорске, грозит срок до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки приехали из Москвы и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства.

До этого силовики задержали в ЛНР трех граждан России, которых подозревают в государственной измене. Один из задержанных признался, что планировал сдавать баню в аренду российским военнослужащим, чтобы записывать их разговоры для украинских спецслужб.

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