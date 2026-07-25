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25 июля 2026 в 17:46

Двум женщинам грозит 20 лет за подготовку терактов в российском регионе

Фигуранткам дела о подготовке терактов в Пятигорске грозит до 20 лет колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Двум женщинам, обвиняемым в подготовке двойного теракта против силовиков в Пятигорске, грозит до 20 лет лишения свободы, заявил РИА Новости руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александр Перепелицын. Фигурантки находятся под стражей, им также предъявлено обвинение в незаконной перевозке боеприпасов.

Сейчас фигурантки под стражей. Они обвиняются в покушении на совершение террористического акта и незаконной перевозке боеприпасов. Им грозит до 20 лет лишения свободы, — сказал Перепелицын.

В июне Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении в Пятигорске двойного теракта, который был задуман украинскими спецслужбами и направлен против сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя обвиняемые прибыли из Москвы и 20 июня забрали из тайников рюкзаки с самодельными взрывными устройствами. Младшую из них задержали на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из силовых ведомств, после чего была поймана и вторая женщина.

Ранее руководитель Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Виталий Саксин сообщил о многократном росте террористических преступлений подростков на железной дороге. По его словам, часто поджигают релейные шкафы.

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