Двум женщинам грозит 20 лет за подготовку терактов в российском регионе Фигуранткам дела о подготовке терактов в Пятигорске грозит до 20 лет колонии

Двум женщинам, обвиняемым в подготовке двойного теракта против силовиков в Пятигорске, грозит до 20 лет лишения свободы, заявил РИА Новости руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александр Перепелицын. Фигурантки находятся под стражей, им также предъявлено обвинение в незаконной перевозке боеприпасов.

Сейчас фигурантки под стражей. Они обвиняются в покушении на совершение террористического акта и незаконной перевозке боеприпасов. Им грозит до 20 лет лишения свободы, — сказал Перепелицын.

В июне Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении в Пятигорске двойного теракта, который был задуман украинскими спецслужбами и направлен против сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя обвиняемые прибыли из Москвы и 20 июня забрали из тайников рюкзаки с самодельными взрывными устройствами. Младшую из них задержали на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из силовых ведомств, после чего была поймана и вторая женщина.

Ранее руководитель Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Виталий Саксин сообщил о многократном росте террористических преступлений подростков на железной дороге. По его словам, часто поджигают релейные шкафы.