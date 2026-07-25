Следственный комитет заметил опасную тенденцию среди подростков

Число террористических преступлений, совершаемых подростками на объектах железнодорожной инфраструктуры России, многократно возросло, сообщил в интервью ТАСС руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виталий Саксин. По его словам, рост подобных инцидентов зафиксировали еще в 2025 году, и эта тенденция сохраняется в текущем году. Так, только за первое полугодие в отношении подростков возбуждено 31 уголовное дело.

В условиях возрастания террористических угроз факты повреждения транспортной инфраструктуры увеличились многократно, и это новая суровая реальность, в которой нам приходится работать. Главными проводниками в реализации преступных целей наших оппонентов, к сожалению, остаются несовершеннолетние, — заявил собеседник агентства.

Как отметил Саксин, подобная динамика свидетельствует, что противник не снижает своей преступной активности. По его данным, большинство таких дел связано с поджогами релейных шкафов и других элементов железнодорожной инфраструктуры.

Ранее подростку предъявили обвинение в совершении теракта после поджога двух релейных шкафов на железной дороге в Кировском районе Санкт-Петербурга. В отношении него расследуется уголовное дело.