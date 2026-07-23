Подросток поджог шкафы на железной дороге в Петербурге В Петербурге подростка задержали за поджог релейных шкафов на железной дороге

Подросток поджег два релейных шкафа на железной дороге в Кировском районе Петербурга, ему предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщила в Telegram пресс-служба Западного МСУТ СК России. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении <...> жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 21 июля обвиняемый приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и лом, после чего проследовал на железнодорожный перегон между станциями Ульянка и Дачное в Кировском районе Санкт-Петербурга. Там совершил поджог двух релейных шкафов, обеспечивающих регулирование движения и безопасный пропуск поездов.

В мобильном телефоне школьника обнаружена переписка с инструкцией о способе совершения преступления. Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранеетранспортные полицейские задержали 18-летнего жителя Владимирской области, который по указанию неизвестных поджег релейные шкафы на 71-м километре перегона Сергиев Посад — Топорково Ярославского направления МЖД. Парня удалось поймать по горячим следам.