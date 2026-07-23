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23 июля 2026 в 13:51

Неизвестные кураторы отправили молодого агрария на поджог релейных шкафов

Под Владимиром задержали 18-летнего поджигателя релейных шкафов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Транспортные полицейские задержали 18-летнего жителя Владимирской области, который по указанию неизвестных поджег релейные шкафы на 71-м километре перегона Сергиев Посад — Топорково Ярославского направления МЖД, сообщила пресс-служба УТ МВД по ЦФО в мессенджере МАКС. По данным ведомства, парня удалось поймать по горячим следам.

Сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве установили и при силовой поддержке Росгвардии по горячим следам задержали злоумышленника на территории Владимирской области. Им оказался 18-летний местный житель — работник одного из агропромышленных предприятий, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный под угрозами кураторов вскрыл шкафы отверткой, облил их зажигательной смесью и поджег, снимая все на видео для отчета кураторам. В полиции подчеркнули, что парню не обещали никакого денежного вознаграждения. Благодаря оперативному реагированию график движения поездов не был нарушен.

До этого подросток из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела по статье о террористическом акте. 14-летний юноша купил горючую жидкость и металлический лом, с которыми пришел к железнодорожному участку между станциями Шувалово и Парголово. Там он поджег релейные и батарейные шкафы.

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