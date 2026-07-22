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22 июля 2026 в 16:58

Подростка будут судить за теракт на железной дороге

СК РФ: 14-летнего подростка обвинили в поджоге шкафов на станции в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Подросток из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела по статье о террористическом акте, сообщается на сайте Западного межрегионального СУТ СК России. По информации ведомства, 14-летний юноша купил горючую жидкость и металлический лом, с которыми пришел к железнодорожному участку между станциями Шувалово и Парголово. Там он поджег релейные и батарейные шкафы.

Инцидент произошел 19 июля. Отмечается, что юноша действовал по указанию неизвестного куратора, с которым общался в одном из мессенджеров. Суд уже принял решение о мере пресечения для подростка, ограничив его в определенных действиях. В частности, ему запрещено покидать дом и использовать электронные средства связи.

До этого два иностранных студента планировали поджечь релейные шкафы на Павелецком направлении Московской железной дороги за вознаграждение в $300 (23 тыс. рублей). Их задержала полиция.

Ранее подросток попытался поджечь автозаправочную станцию в поселке Бугры Ленинградской области. Юноша метнул бутылку с зажигательной смесью на территорию АЗС и затем убежал. Предположительно, несовершеннолетний мог действовать под влиянием мошенников.

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