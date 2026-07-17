Двое студентов попытались устроить поджог на МЖД по заданию куратора

В Москве сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали двух иностранных студентов, совершивших поджог релейных шкафов на Павелецком направлении Московской железной дороги за вознаграждение в $300 (23 тыс. рублей), сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Возгорание оборудования на перегоне было оперативно обнаружено, инцидент не привел к нарушениям в графике движения поездов.

Они оказались иностранцами, обучающимися в одном из столичных вузов, — написала Волк.

По факту умышленного повреждения транспортной инфраструктуры следователи сразу возбудили уголовное дело по статье о теракте. Как выяснили правоохранители, куратор из мессенджера координировал каждое действие исполнителей вплоть до момента поджога. Для отчета перед заказчиком студенты фиксировали свои действия на видеокамеру мобильного телефона.

Ранее двое ростовчан были приговорены к 16 и 18 годам лишения свободы за государственную измену и диверсию. По данным следствия, осужденные действовали в интересах другого государства, подожгли объект транспортной инфраструктуры и получили за это денежное вознаграждение от куратора.