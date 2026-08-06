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06 августа 2026 в 11:06

В Минобразования раскрыли число зачисленных студентов

Фальков: в российские вузы уже зачислили 117 тыс. человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В российские университеты зачислили уже 117 тыс. студентов, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По его словам, которые приводит ТАСС, 41 811 человек будут учиться в вузах по отдельной квоте для участников СВО и их детей.

В российские университеты уже зачислено 117 тыс. человек в соответствии с правилами приема. Это, как правило, три наших основных квоты — это отдельная квота, особая квота и целевая квота, — заявил глава ведомства.

Фальков добавил, что в этом году для участников СВО и их детей предназначено 56 684 места. Квота заполнена чуть более, чем на 73%.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» в Государственной думе предложили закрепить право студентов на получение стипендии на любой банковский счет. Инициатива подразумевает, что учащиеся могут направить реквизиты счета, открытого в любом банке.

Кроме того, в российском парламенте раскрыли, что за каждым студентом целевого направления будет закреплена конкретная должность. До этого целевая квота выделялась как доля от бюджетных мест.

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