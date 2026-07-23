В Госдуме объяснили, как изменятся правила целевого обучения Депутат Мажуга: за каждым целевым студентом закрепят конкретную должность

За каждым студентом целевого направления будет закреплена конкретная должность, рассказал «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он отметил, что раньше целевая квота выделялась как доля от бюджетных мест.

Заключая договор о целевом обучении, студент знает, где он будет работать после получения диплома, как правило, это срок от трех лет, — рассказал Мажуга.

Депутат подчеркнул, что заполняемость целевых мест выросла до 44%. По его словам, целевое обучение стало основным инструментом для обеспечения экономики кадрами.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский рассказал, что для студентов всех направлений подготовки в российских вузах станут обязательными четыре гуманитарные дисциплины. По его словам, эти предметы войдут в фундаментальное гуманитарное ядро обновленной системы высшего образования.