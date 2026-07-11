Для студентов всех вузов введут четыре обязательных предмета

Для студентов всех вузов введут четыре обязательных предмета Могилевский: история и философия станут обязательными во всех вузах РФ

Для студентов всех направлений подготовки в российских вузах станут обязательными четыре гуманитарные дисциплины, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский. По его словам, эти предметы войдут в фундаментальное гуманитарное ядро обновленной системы высшего образования.

В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык», — заявил Могилевский.

Замминистра отметил, что Министерство науки и высшего образования намерено стандартизировать подходы к преподаванию этих дисциплин. По словам Могилевского, также планируется обновить содержание учебных курсов. Изменения будут подготовлены с учетом современных достижений ученых.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал ввести в медицинских вузах дисциплину «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей». Он отметил, что в противном случае будущие врачи рискуют превратиться из целителей в простых «техников по ремонту организмов».