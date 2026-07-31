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31 июля 2026 в 06:20

Врач назвала неочевидный симптом инсулинорезистентности

Эндокринолог Сотникова: сонливость после еды говорит об инсулинорезистентности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сонливость после приема пищи может быть признаком инсулинорезистентности, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Юлия Сотникова. По ее словам, это также приводит к снижению концентрации внимания у человека.

Характерным симптомом инсулинорезистентности считается постоянная сонливость после приема пищи. Особенно часто она возникает после употребления продуктов, богатых легкоусвояемыми углеводами. Вместе с тем человек может испытывать выраженное снижение концентрации внимания и желание прилечь уже через один-два часа после еды. Подобные проявления связаны с колебаниями уровня глюкозы и повышенной выработкой инсулина, — поделилась Сотникова.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева предупредила, что чрезмерное употребление арбуза может вызвать спазмы, вздутие живота и резкие скачки сахара в крови. По ее словам, избыток этой ягоды в рационе может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы и почек.

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