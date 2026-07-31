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31 июля 2026 в 06:45

Атака БПЛА на Волгоград 31 июля: что известно, удар по складу Wildberries

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Беспилотники Вооруженных сил Украины ударили по объектам гражданской инфраструктуры в Волгограде. Что известно о последствиях атаки, есть ли жертвы и пострадавшие?

Что известно об ударе ВСУ по Волгограду ночью 31 июля

Ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на объекты на территории Волгоградской области, сообщил в соцсетях губернатор региона Андрей Бочаров.

«Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе», — отметил он.

Кроме того, возгорания были зафиксированы на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. В результате ударов пострадали пять мирных жителей, их госпитализировали для оказания медицинской помощи, констатировал Бочаров.

Позже пресс-служба Wildberries объявила, что при атаке ВСУ на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в публикации.

Какие еще российские регионы подверглись атакам ВСУ ночью 31 июля

Военные в Севастополе отразили атаки украинских вооруженных сил, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. В результате действий по отражению атаки в районе Фиолента и на Северной стороне было сбито два беспилотных летательных аппарата.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал глава города.

Кроме того, в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Гуково пострадали два человека, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Медики оказывают помощь пострадавшей женщине, в то время как мужчина находится под завалами, а спасательные работы продолжаются. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также в Запорожской области фиксируется частичное отключение электроснабжения, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его информации, причиной неполадок стали атаки противника на энергетическую инфраструктуру.

«Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы», — написал Балицкий.

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