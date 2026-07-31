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31 июля 2026 в 07:38

«Мы являемся свидетелями»: Киеву указали на ухудшение позиций в конфликте

Welt: Украина теряет возможность повлиять на ход конфликта

ВС Украины в представлении ИИ ВС Украины в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Украина постепенно теряет возможность повлиять на ход конфликта, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве. По его словам, ситуация может ухудшиться уже осенью и зимой на фоне угрозы новых перебоев с электроснабжением.

Окно возможностей для Украины может закрыться. Осенью и зимой <…> массовые отключения электроэнергии вновь будут представлять угрозу. Это подрывает моральный дух людей, наносит ущерб экономике. <...> И это то, чему мы являемся свидетелями прямо сейчас, — сказал Ваннер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом попросил предоставить Украине к зиме экстренный пакет из 300 ракет для комплексов Patriot. Киев рассчитывает усилить систему ПВО перед ожидаемым сложным зимним периодом.

До этого МИД Швеции сообщил, что правительство страны выделит Украине почти $150 млн (11,3 млрд рублей) на поддержку энергетического сектора в 2026 году. В ведомстве отметили, что средства направят на энергетические потребности республики в преддверии зимнего периода.

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