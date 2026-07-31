Tesla Илона Маска может уйти с крупнейшего рынка

Tesla может продать свое китайское подразделение или выделить его в отдельную структуру — предположительно, в рамках подготовки к слиянию с компанией SpaceX, сообщает WSJ со ссылкой на источники. По их данным, оба предприятия возглавляет Илон Маск.

Он намеренно выстраивал работу Tesla таким образом, чтобы между китайской и американской частями бизнеса существовала четкая разделительная линия. Это было сделано с расчетом обезопасить компанию в случае обострения геополитического противостояния Вашингтона и Пекина.

SpaceX является крупным подрядчиком Пентагона, что накладывает на ее деятельность существенные ограничения, сказано в публикации. При объединении двух компаний выделение китайского подразделения Tesla в самостоятельную структуру позволит избежать потенциального конфликта интересов и минимизировать регуляторные риски.

Китай является вторым по величине рынком для Tesla после США: в первой половине 2026 года на него пришлось 18% продаж компании. В Шанхае функционируют два крупных завода Tesla — производимые на них электромобили и аккумуляторы реализуются в Китае и ряде других стран, однако в США не поставляются.

Ранее основатель SpaceX и Tesla подтвердил, что перестал быть первым в истории человеком, чье состояние превышало $1 трлн. Изменение своего статуса предприниматель иронично прокомментировал, написав: «(Бывший) триллионер». Триллионером Маск стал после выхода SpaceX на биржу Nasdaq 12 июня, когда стоимость его активов впервые превысила отметку в $1 трлн. Уже 16 июня на фоне роста акций компании до рекордных $225,64 состояние бизнесмена оценивалось примерно в $1,45 трлн.