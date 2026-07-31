Восемь многоэтажек пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Восемь многоэтажек пострадали при атаке ВСУ на российский регион В Волгограде повреждено остекление восьми жилых домов после налета дронов

Восемь многоквартирных домов получили повреждения в результате массированной атаки беспилотников на Волгоград в ночь на пятницу, сообщила пресс-служба администрации города в Telegram. В зданиях выбито остекление.

На территории Волгограда в результате массированной террористической атаки БПЛА повреждено остекление восьми МКД в Тракторозаводском районе, — говорится в сообщении.

Для жителей пострадавших многоэтажек власти развернули пункт временного размещения на территории одной из школ. Для тушения складских помещений, пострадавших в результате атаки в Волгограде, направили дополнительные водовозки. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО ночью уничтожили восемь украинских беспилотников над Воронежем и тремя районами области. Пострадавших нет. По его данным, в результате падения обломков одного из сбитых дронов в частном доме в одном из районов было повреждено остекление и дверь.