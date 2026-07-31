«Огромный труд»: в Госдуме призвали платить родителям за воспитание детей

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату» для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей, сообщает РИА Новости. Размер выплаты, по его мнению, должен быть не ниже прожиточного минимума.

Воспитание детей — это огромный труд. Родитель, который посвящает себя семье, вкладывает в будущее страны не меньше, чем тот, кто ходит на работу. Государство должно признать это и начать выплачивать таким родителям ежемесячную «родительскую зарплату» не ниже прожиточного минимума, — заявил он.

По словам Миронова, инициатива может снизить нагрузку на ясли и детские сады в первые годы жизни ребенка. Он также отметил, что поддержка семей, где один из родителей посвящает себя детям, станет вкладом в улучшение демографической ситуации и социальное благополучие страны.

Ранее Миронов заявил, что для повышения рождаемости в России нужно увеличить материнский капитал и ввести меры для погашения ипотеки при рождении детей. По словам депутата, российские семьи считают недостаток дохода и отсутствие собственного жилья главным препятствием.