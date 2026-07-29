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29 июля 2026 в 10:39

Психолог объяснил, почему дети могут грубить

Психолог Зотов: дети могут грубить из-за стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дети и подростки могут грубить из-за стресса, возрастных изменений или особенностей обстановки, рассказал Авторадио психолог Михаил Зотов. Он отметил, что дети часто копируют поведение окружающих.

Семья — такая система, которая формирует ребенка, исходя из того, что она транслирует как сама система. И то, как общаются родители, ребенок берет эти модели поведения, — рассказал Зотов.

Психолог подчеркнул, что среди конкретных причин грубого поведения могут быть конфликты со сверстниками и родителями, а также проблемы с учебой. По его словам, ребенок порой не умеет справляться с переживаниями и выражает их через грубость, слезы или непослушание.

Ранее психолог Виктория Шиманская рассказала, что некоторые ученики срывают уроки из-за тревожности и накопленного стресса. Она отметила, что одни школьники пытаются добиться признания одноклассников с помощью хулиганского образа, другие же деструктивно ведут себя из-за страха неуспеха в учебе.

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