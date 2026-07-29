Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 11:10

В России сообщили о готовности поставлять истребитель Су-57Э за рубеж

Рособоронэкспорт сообщил о готовности поставлять Су-57Э дружественным странам

Фото: Нина Падалко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия готова поставлять истребители Су-57Э в дружественные страны, сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев. Также Москва может экспортировать предназначенные для авиасудна средства поражения, передает ТАСС.

Рособоронэкспорт готов вести с дружественными России странами контрактную работу по поставкам как истребителя Су-57Э, так и предназначенных для него авиационных средств поражения, — отметил Михеев.

Также гендиректор предприятия обратил внимание на рост интереса мирового рынка к Су-57Э. По его словам, истребитель доказал свою эффективность в реальных боевых условиях.

Ранее глава ОАК Вадим Бадеха рассказал, что в России продолжаются работы по созданию истребителя пятого поколения Checkmate. По его словам, идет строительство опытного образца самолета.

Также Михеев сообщил, что Россия рассматривает Белоруссию как партнера по производству тактического самолета Checkmate, а также БПЛА, бронетехники и средств ПВО. По его словам, российская госкомпания хочет обсудить с белорусскими коллегами этот вопрос.

Россия
Рособоронэкспорт
истребители
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, есть ли вероятность выдачи Дурова России другими странами
Врач назвала неподходящий продукт для завтрака
Назван единственно верный ответ на звонок мошенника
Киркоров забрал прах родственников из Болгарии
Новую российскую авиаракету начали поставлять на мировой рынок
Адвокат напомнил, какие работники вправе отказаться от командировки
Financial Times: Уиткофф и Кушнер согласились приехать в Киев
Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки
Пара иноагентов решили полностью оборвать связи с Россией
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля
«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА
В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки
В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки
ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев
Армия России освободила два новых населенных пункта
Врач раскрыл, при каких проблемах со спиной не поможет плавание
Химик ответил, в каких контейнерах можно греть пищу
Покинувший Россию комик-иноагент закрыл последний бизнес в России
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.