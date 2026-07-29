В России сообщили о готовности поставлять истребитель Су-57Э за рубеж

В России сообщили о готовности поставлять истребитель Су-57Э за рубеж Рособоронэкспорт сообщил о готовности поставлять Су-57Э дружественным странам

Россия готова поставлять истребители Су-57Э в дружественные страны, сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев. Также Москва может экспортировать предназначенные для авиасудна средства поражения, передает ТАСС.

Рособоронэкспорт готов вести с дружественными России странами контрактную работу по поставкам как истребителя Су-57Э, так и предназначенных для него авиационных средств поражения, — отметил Михеев.

Также гендиректор предприятия обратил внимание на рост интереса мирового рынка к Су-57Э. По его словам, истребитель доказал свою эффективность в реальных боевых условиях.

Ранее глава ОАК Вадим Бадеха рассказал, что в России продолжаются работы по созданию истребителя пятого поколения Checkmate. По его словам, идет строительство опытного образца самолета.

Также Михеев сообщил, что Россия рассматривает Белоруссию как партнера по производству тактического самолета Checkmate, а также БПЛА, бронетехники и средств ПВО. По его словам, российская госкомпания хочет обсудить с белорусскими коллегами этот вопрос.