Концерн «Калашников» показал новые автоматы АК-15 иностранным гостям

На Первом международном форуме по безопасности концерн «Калашников» показал иностранным гостям линейку новых автоматов АК-15, сообщил корреспондент NEWS.ru. Мероприятие проводится на базе комплекса «Live Арена» в Подмосковье.

В рамках выставки спецтехники и оборудования компания Рособоронэкспорт представила артиллерийский зенитный комплекс «Цитадель» — автоматическое скорострельное орудие с возможностью использования умных снарядов с дистанционным подрывом. Также показан ряд образцов спецтранспорта для силовых структур.

В павильоне Федеральной службы войск национальной гвардии сделали упор на новые тенденции боевых действий — использование беспилотников. Минздрав РФ представил линейку тренажеров по оказанию экстренной помощи и мобильное оборудование для экипажей скорой помощи.

Ранее «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас КУБ-10МЭ с дальностью полета свыше 100 километров. Изделие продемонстрировал гендиректор компании Алан Лушников. По его словам, боеприпас был разработан с учетом опыта специальной военной операции и отвечает самым последним требованиям заказчика.