Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 21:20

Концерн «Калашников» показал новые автоматы АК-15 иностранным гостям

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Первом международном форуме по безопасности концерн «Калашников» показал иностранным гостям линейку новых автоматов АК-15, сообщил корреспондент NEWS.ru. Мероприятие проводится на базе комплекса «Live Арена» в Подмосковье.

В рамках выставки спецтехники и оборудования компания Рособоронэкспорт представила артиллерийский зенитный комплекс «Цитадель» — автоматическое скорострельное орудие с возможностью использования умных снарядов с дистанционным подрывом. Также показан ряд образцов спецтранспорта для силовых структур.

В павильоне Федеральной службы войск национальной гвардии сделали упор на новые тенденции боевых действий — использование беспилотников. Минздрав РФ представил линейку тренажеров по оказанию экстренной помощи и мобильное оборудование для экипажей скорой помощи.

Ранее «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас КУБ-10МЭ с дальностью полета свыше 100 километров. Изделие продемонстрировал гендиректор компании Алан Лушников. По его словам, боеприпас был разработан с учетом опыта специальной военной операции и отвечает самым последним требованиям заказчика.

Россия
Калашников
Рособоронэкспорт
выставки
Александр Чеков
А. Чеков
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя рассказал, что будет с виновными за атаку на Старобельск
Эксперт объяснил строительство оборонительных сооружений под Одессой
Уют без перегруза: как создать теплый минимализм
Небензя заранее разгадал ответ ООН по трагедии в ЛНР
Подросток устроил поджог на железнодорожных путях в Петербурге
В Армении начали национализировать «Электросети» бизнесмена Карапетяна
Безрукова рассказала об отношении труппы МХАТа к кадровым перестановкам
Концерн «Калашников» показал новые автоматы АК-15 иностранным гостям
Студент подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки в ЛНР
Генпрокуратура раскрыла схему с активами бывшей судьи Хахалевой
Известный актер не смог вернуть квартиру, проданную по «схеме Долиной»
ВМС США начали помогать судам в прохождении Ормузского пролива
Польша вызвала посла России в рамках скоординированной акции ЕС
Под завалами дома в Липецке могут находиться люди
Ирина Безрукова вступилась за «Гамлета» в МХТ им. Чехова с Юрой Борисовым
Стала известна предварительная причина пожара и обрушения дома в Липецке
Текстиль и тишина: как ткани создают ощущение покоя
«Помню»: Винник трогательно поздравил покойную супругу с днем рождения
Экономист призвала сократить рабочую неделю в России на час
Небензя оценил реакцию Запада на трагедию в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.