26 мая 2026 в 21:25

Подросток устроил поджог на железнодорожных путях в Петербурге

Подростка задержали за поджог трансформатора у железной дороги в Петербурге

В Красногвардейском районе подросток поджег трансформатор рядом с железной дорогой, передает Telegram-канал «78». По предварительным данным, юноша выполнял указания куратора через мессенджер.

Несовершеннолетний использовал горючую жидкость и поджег ветошь возле оборудования на путях, отметили в источнике. Свои действия он снимал на видео, после чего попытался скрыться вдоль железнодорожных рельсов.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали подростка после происшествия. Его обнаружили в районе проспекта Маршала Блюхера в нескольких километрах от места поджога.

Ранее в Новосибирской области в отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело о теракте. По версии следствия, молодой человек выполнял задание куратора из интернета за вознаграждение.

До этого сообщалось, что за поджог квартиры перед судом предстанет житель Кемеровской области. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил жене после ссоры и потребовал вернуться домой. После отказа он поджег мебель, полы и стены в квартире.

