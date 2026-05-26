26 мая 2026 в 22:08

Люся Чеботина прокомментировала конфликт с Успенской

Чеботина заявила, что ее в конфликте с Успенской поддержал Киркоров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина прокомментировала конфликт с исполнительницей Любовью Успенской и призналась, что была удивлена резкими высказываниями артистки, передает корреспондент NEWS.ru. После перемен в ее личной жизни в 2023 году общение между ними фактически прекратилось, отметила певица.

Успенская перестала отвечать на звонки и сообщения после событий в ее личной жизни, рассказала Чеботина. Она также дала понять, что считает странным выносить подобные недопонимания в публичное пространство, не обсудив все лично.

Артистка подчеркнула, что не держит обиды и не испытывает злости из-за произошедшего конфликта. Чеботина всегда допускает возможность примирения и предпочитает решать подобные вопросы в личном разговоре.

Отдельно певица поблагодарила певца Филиппа Киркорова за поддержку в этой ситуации. По словам Чеботиной, артист встал на сторону справедливости, а она сама считает его близким другом.

Ранее продюсер Павел Рудченко назвал звезд, которые стали менее популярны в 2025 году. По его словам, особенно заметно, что среди поклонников «просела» популярность Чеботиной. Также меньше фанатов обращают внимание на Филиппа Киркорова, Полину Гагарину и артистов лейбла Black Star.

