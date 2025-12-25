Продюсер ответил, кто из звезд стал менее популярен в 2025 году

Продюсер ответил, кто из звезд стал менее популярен в 2025 году Продюсер Рудченко: Киркоров и Гагарина стали менее популярны в 2025 году

Российские артисты Филипп Киркоров и Полина Гагарина стали менее популярны в 2025 году, выразил мнение в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, увеличением медийности и активности в уходящем году не могут похвастаться и артисты лейбла Black Star.

Имена, которые в 2025 году ушли из информационной повестки и теряют свой вес в шоу-бизнесе: Филипп Киркоров, потому что история с его болезнями отразилась на гастрольной деятельности, артисты лейбла Black Star — их практически не видно, немного просела медийность Полины Гагариной и Люси Чеботиной, — высказался Рудченко.

Он добавил, что при этом на фоне этих тенденций сохраняется устойчивый спрос на концерты других звезд. По его словам, некоторые исполнители, напротив, переживают период значительного роста популярности или возвращают интерес публики. Продюсер отметил, что в их числе певицы Татьяна Буланова и Надежда Кадышева.

На мой взгляд, самыми стабильно востребованными артистами на российской эстраде по итогам 2025 года остаются Сергей Жуков, а также Григорий Лепс, которого зрители любят, несмотря на репутационные моменты во время концертов. В уходящем году громким именем российского шоу-бизнеса стала Кадышева, которая взорвала индустрию колоссальным взлетом на стриминговых сервисах. Из молодых исполнителей выделился Ваня Дмитриенко, который абсолютно заслуженно поднял сумму гонораров за свои выступления. Второе дыхание открылось у Булановой: ее творчество стало более востребованным в 2025 году, — резюмировал Рудченко.

Ранее музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что Кадышева возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых исполнителей отечественной эстрады, установив планку гонорара в 50 млн рублей за один концерт. Он отметил, что стоимость выступления артиста сегодня напрямую формируется из трех составляющих: актуального успеха, узнаваемости и качества репертуара.