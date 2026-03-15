«Уже на подходе»: военэксперт об освобождении Славянска армией России Военэксперт Матвийчук: сражение за Славянск может начаться после распутицы

Сражение за Славянск может начаться после окончания периода распутицы, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его оценкам, сейчас российская армия находится на расстоянии 10–15 километров от города.

Славянск, Дружковка, Краматорск — там уголь, металлы. Это достаточно урбанизированная зона. ВСУ там строили укрепления. И это определенные трудности для преодоления нашими войсками. Я полагаю, что мы сейчас уже на подходе. Наша артиллерия уже ведет стрельбу по окраинам города. Это значит, что они находятся на расстоянии 10–15 километров от города. Я думаю, сейчас препятствием являются паводки и распутица. Я думаю, как только это все закончится, наши войска перейдут к активным наступательным действиям и штурму этих городов, — сказал Матвийчук.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы находятся в считаных километрах от Славянска. По его словам, продвижение к городу затруднено сложной пересеченной местностью.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что освобождение Донбасса и Запорожской области будет главной целью Вооруженных сил России этой весной. По его словам, приоритетной задачей также станет создание безопасной зоны для открытия доступа к Одессе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.