Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 16:57

«Уже на подходе»: военэксперт об освобождении Славянска армией России

Военэксперт Матвийчук: сражение за Славянск может начаться после распутицы

ВС РФ ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Сражение за Славянск может начаться после окончания периода распутицы, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его оценкам, сейчас российская армия находится на расстоянии 10–15 километров от города.

Славянск, Дружковка, Краматорск — там уголь, металлы. Это достаточно урбанизированная зона. ВСУ там строили укрепления. И это определенные трудности для преодоления нашими войсками. Я полагаю, что мы сейчас уже на подходе. Наша артиллерия уже ведет стрельбу по окраинам города. Это значит, что они находятся на расстоянии 10–15 километров от города. Я думаю, сейчас препятствием являются паводки и распутица. Я думаю, как только это все закончится, наши войска перейдут к активным наступательным действиям и штурму этих городов, — сказал Матвийчук.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы находятся в считаных километрах от Славянска. По его словам, продвижение к городу затруднено сложной пересеченной местностью.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что освобождение Донбасса и Запорожской области будет главной целью Вооруженных сил России этой весной. По его словам, приоритетной задачей также станет создание безопасной зоны для открытия доступа к Одессе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Донбасс
Славянск
СВО
Россия
Софья Якимова
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.