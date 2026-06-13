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13 июня 2026 в 04:33

Трамп заявил, что единолично дал приказ на решительный удар

Трамп заявил, что США по его приказу ликвидировали главаря Tren de Aragua

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские военные по указанию президента США Дональда Трампа нанесли удар, в результате которого был уничтожен главарь преступной организации Tren de Aragua Ниньо Герреро, заявил сам политик в соцсетях. По его словам, операция была исполнена в тесной координации с венесуэльской стороной и американскими «друзьями», с которыми Вашингтон хорошо взаимодействует.

По моему указанию Южное командование ВС США нанесло молниеносный удар, при котором был успешно ликвидирован Ниньо Герреро, печально известный главарь Tren de Aragua, являющейся одной из самых кровожадных террористических организаций на Земле, — написал Трамп.

Ранее стало известно, что США сбили несколько иранских ударных беспилотных летательных аппаратов, двигавшихся в сторону Ормузского пролива. Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к ситуации, проинформировало, что перехваченные ударные дроны представляли потенциальную угрозу для коммерческих перевозок. Сколько было уничтожено беспилотников, не сообщается. Этот инцидент стал очередным обострением военных отношений между Вашингтоном и Тегераном, несмотря на заявления обеих сторон о продвижении в мирных переговорах, подчеркнули авторы статьи.

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